Medien: Neymar-Verlängerung fast fix

„Ja, ich bin sehr glücklich mittlerweile. […] Ich will bei Paris St. Germain bleiben“, gab Neymar am vergangenen Sonntag eindeutige Worte zu Protokoll. Tatsächlich scheint eine Einigung zwischen dem 28-Jährigen und Arbeitgeber PSG unmittelbar bevorzustehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der brasilianische Journalist Marcelo Bechler von ‚TNT Sports Brasil‘ berichtet, wird Neymars Verlängerung in der französischen Hauptstadt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bereits in dieser Woche könnte die offizielle Verkündung erfolgen.

FT erfuhr schon Ende Oktober, dass PSG gute Karten hat, die Zusammenarbeit mit seinem Superstar auszudehnen. Bereits beim Champions League-Finalturnier in Lissabon setzte er die Klubführung über seinen Wunsch in Kenntnis, länger in Paris bleiben zu wollen. Noch ist sein Kontrakt bis 2022 datiert. Dem Vernehmen nach soll das neue Arbeitspapier bis 2025 laufen.