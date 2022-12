Arsenal: Martinelli vor Verlängerung

Gabriel Martinelli und der FC Arsenal können wohl auch in Zukunft aufeinander bauen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano nähert sich eine langfristige Vertragsverlängerung des 21-Jährigen bei den Gunners der Zielgeraden. Es sei zwar noch nichts unterschrieben worden und es herrsche auch noch keine vollständige Einigkeit, aber man nähere sich an.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Premier League-Saison stand der Brasilianer bislang in allen 14 Partien in der Startelf und war sieben Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, zwei Vorlagen). Bereits Anfang November hatte Martinelli angekündigt, in London bleiben zu wollen: „Ich bin sehr glücklich bei Arsenal. Ich habe es schon oft gesagt. Das ist mein Verein. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe die Stadt, den Verein, alles an Arsenal. Ich möchte bleiben, ich brauche nur einen Stift.“

Lese-Tipp

Gunners ziehen Klausel bei Patino