Newcastle verpflichtet Wilson

Callum Wilson verlässt den Premier League-Absteiger AFC Bournemouth und wechselt zu Newcastle United. Wie die Magpies mitteilen, erhält der 28-jährige Mittelstürmer einen Vierjahresvertrag. In Newcastle erbt der Engländer die Rückennummer neun von Joelinton, der ein Jahr nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim bereits wieder auf dem Abstellgleis steht.

Für Bournemouth war Wilson in der abgelaufenen Spielzeit in 39 Pflichtspielen neunmal erfolgreich. An die Cherries war der Angreifer ursprünglich noch bis 2023 gebunden. Dem Vernehmen nach überweist Newcastle eine Ablöse von 27 Millionen Euro.