Arsenal versucht es bei Morata

Auf Álvaro Morata wartet offenbar noch ein geschäftiger Deadline Day. Laut dem ‚Daily Mirror‘ hat der FC Arsenal einen Versuch unternommen, den 29-jährigen Stürmer noch vor Ablauf der Transferfrist unter Vertrag zu nehmen. Juventus Turin hat seit der Verpflichtung von Dusan Vlahovic (22) für kolportierte 75 Millionen Euro den Bedarf auf der Stürmerposition gedeckt.

Morata ist noch mitsamt Kaufoption von Atlético Madrid an die Alte Dame ausgeliehen. Dass Juve den 35 Millionen Euro teuren Passus nach der Vlahovic-Verpflichtung bedient, ist jedoch unwahrscheinlich. Auch die Rojiblancos planen nicht mehr langfristig mit Morata, der in Madrid noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, und würden den Angreifer am liebsten verkaufen.

Morata als Aubameyang-Nachfolger?

Lange galt der FC Barcelona als Favorit auf die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers, die Katalanen haben ihrerseits nun Arsenals Ex-Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang zur Priorität erhoben.

Sollte der 32-jährige Gabuner noch zu Barça wechseln, könnte Morata folglich im Gegenzug bei den Londonern anheuern. Neben Arsenal waren zuletzt auch Tottenham Hotspur und Newcastle United im Gespräch.