Medien: Bergamo will Lazaro

Valentino Lazaro winkt offenbar ein Klubwechsel innerhalb Italiens. Wie ‚A Bola‘ berichtet, arbeitet Atalanta Bergamo an einer Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers. Aktuell ist Lazaro von Inter Mailand an Benfica verliehen. Eine Weiterverpflichtung kommt aber nicht infrage, nachdem der Mann für die rechte Außenbahn in den vergangenen Wochen nur noch selten eingesetzt wurde.

Somit geht es für Lazaro im Sommer nach Mailand zurück, wo er zwar noch einen Vertrag bis 2024, aber keine Perspektive mehr hat. Als Schienenspieler wäre ihm das System von Atalanta auf dem Leib geschnitten.