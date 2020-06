Fortuna will weiter auf Leihen setzen

Unter dem neuen Sportvorstand Uwe Klein will Fortuna Düsseldorf seiner Transfer-Strategie treu bleiben. „Grundsätzlich wollen wir Spieler verpflichten, nicht ausleihen“, sagte der Nachfolger von Lutz Pfannenstiel im heutigen Pressegespräch zwar, „in manchen Situationen sind uns aber finanziell die Hände gebunden. In den letzten Jahren haben wir durch Leihgeschäfte gute Spieler bekommen, die uns nach vorne gebracht haben.“

Natürlich weiß auch Klein, dass der Kurs von der Coronakrise mitbestimmt wird: „Durch die aktuelle Situation hat jeder Verein in der Bundesliga mit den gleichen Problemen zu kämpfen – keiner weiß genau, wie es weitergeht. Wir befinden uns in vielen guten Gesprächen, die mich aber zuversichtlich für die Zukunft stimmen.“ In Düsseldorf wolle man weiter auf Kontinuität setzen: „Das Trainerteam (um Uwe Rösler, Anm. d. Red.) bleibt in der neuen Saison komplett zusammen“, stellt der neue Sportchef klar.