Eintracht: Akman vor erneuter Leihe?

Ali Akman wird in der anstehenden Saison aller Voraussicht nach erneut nicht für Eintracht Frankfurt auflaufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen zahlreiche Vereine Interesse an einer Leihe des türkischen Mittelstürmers. Klubs aus der Türkei, aus Belgien und Dänemark sollen die Fühler nach dem 20-jährigen Torjäger ausstrecken. Aktuell ist der Stürmer freigestellt, um einen neuen Klub zu finden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Wochen beschäftige sich nach FT-Informationen auch der VfL Bochum mit einer temporären Verpflichtung von Akman. In der vergangenen Spielzeit spielte der Rechtsfuß für NEC Nijmegen in der Eredivisie. Dort gelangen dem Youngster sechs Treffer in 28 Partien.