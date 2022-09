Gosens äußert sich zum Bayer-Gerücht

Robin Gosens hat Stellung zu seinem kolportierten Beinahe-Transfer zu Bayer Leverkusen bezogen. „Die Nachricht wurde von den Medien etwas aufgebläht, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich fühle das Vertrauen von Inter“, so der deutsche Nationalspieler am Rande des gestrigen Spiels von Inter Mailand gegen den FC Bayern (0:2) bei ‚DAZN‘ (zitiert via ‚calciomercato.com‘).

Der 28-jährige Linksverteidiger soll in der Schlussphase der Transferphase vor dem Wechsel zur Werkself gestanden haben. Der Transfer fiel angeblich ins Wasser, da sich Bayer und Inter nicht einig werden konnten.