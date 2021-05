Fürth bindet Nielsen

Greuther Fürth geht mit Havard Nielsen (27) in die kommende Bundesligasaison. Wie die Kleeblätter offiziell bekanntgeben, verlängerte der norwegische Mittelstürmer die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022. Sein alter Kontrakt wäre in einem Monat ausgelaufen.

Fürths Sportchef Rachid Azzouzi sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir uns schnell geeinigt haben und auch die 1. Bundesliga gemeinsam angehen. Howie hat eine großartige Saison gespielt und wird natürlich auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen.“ Nielsen hatte mit elf Toren und sechs Vorlagen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg.