Transfer-Endspurt in Europa: Diese Wechsel stehen noch an

Jadon Sancho (24/FC Chelsea)

Der ehemalige Dortmunder möchte Manchester United verlassen und sich dem FC Chelsea anschließen. Die Blues streben laut ‚Sky Sports‘ eine Leihe mit Kaufpflicht an, bieten aber auch Alternativlösungen an. Verhandlungen zwischen den beiden Premier League-Klubs laufen derzeit noch.

Victor Osimhen (25/FC Chelsea)

Nicht ganz so gut sieht es für den FC Chelsea in der Personalie Victor Osimhen aus. Der Nigerianer soll einen Wechsel zu Al Ahli favorisieren. Die Blues kämpfen aber bis zum Schluss, Verantwortliche des Klubs befinden sich gegenwärtig in Neapel und wollen den Mittelstürmer umstimmen. Chelsea möchte Osimhen samt Kaufverpflichtung ausleihen.

Manuel Ugarte (23/Manchester United)

Manchester United hat sich mit Paris St. Germain auf einen Transfer von Manuel Ugarte verständigt. Dabei soll eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro sowie zehn Millionen in Form von Bonuszahlungen nach Frankreich fließen. Die offizielle Verkündung steht derzeit noch aus.

Raheem Sterling (29/FC Arsenal)

Der 82-fache Nationalspieler möchte seine Karriere nicht beim FC Chelsea fortsetzen, aber seinen Londoner Wohnsitz behalten. Laut dem ‚Independent‘ laufen Gespräche zwischen den Blues und dem FC Arsenal über eine Leihe des Flügelstürmers.

Carlos Soler (27/West Ham)

Carlos Soler befindet sich gegenwärtig in London, um seinen Leihdeal zu West Ham abzuschließen. Im kommenden Sommer greift dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht, Solers Stammklub Paris St. Germain soll dann mit umgerechnet 23,7 Millionen Euro entschädigt werden.

Mitchell Bakker (24/OSC Lille)

Der ehemalige Leverkusener steht vor einem Transfer von Atalanta Bergamo zum OSC Lille und befindet sich aktuell zum Medizincheck in der nordfranzösischen Stadt. Die Verkündung des Wechsels wird zeitnah erwartet.

Giovani Lo Celso (28/Betis Sevilla)

Der argentinische Mittelfeldmann wird Tottenham Hotspur verlassen und zu Betis Sevilla wechseln. Dort soll der Mittelfeldspieler Nabil Fekir (31) ersetzen, der den Verein in Richtung Vereinigte Arabische Emirate verlassen hat.

Nayef Aguerd (28/Real Sociedad)

Nach der Absage von Mats Hummels (35/vereinslos) sucht Real Sociedad noch nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Der gewünschte Kandidat ist Nayef Aguerd von West Ham. Beide Vereine sind aktuell noch in Gesprächen über einen Wechsel des Marokkaners.