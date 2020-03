Real in Quarantäne, La Liga ausgesetzt: Die Corona-Auswirkungen im Live-Ticker

12:19 Uhr: Offiziell: La Liga ausgesetzt

Die spanische La Liga wird "für mindestens zwei Spieltage" ausgesetzt. Das teilt der Verband RFEF mit.

12:07 Uhr: Real bestätigt Quarantäne | Spiel abgesagt

Real Madrid hat die jüngste Quarantäne-Meldung (11:44 Uhr) bestätigt. Das für den morgigen Freitag geplante Heimspiel gegen SD Eibar entfällt. Anmerkung: Es wird ohnehin damit gerechnet, dass der spanische Verband im Laufe des Tages La Liga unterbricht.

12:02 Uhr: La Masia ruht

Anders als bei Real Madrid wird beim FC Barcelona noch trainiert – zumindest bei den Profis. Die Katalanen haben aber ihr Museum geschlossen und auch in der Jugendakademie La Masia wird für mindestens zwei Wochen nicht gegen den Ball getreten, teilt der Klub laut ‚as‘ mit.

11:44 Uhr: Real muss in Quarantäne

Auch bei Real Madrid ist das Coronavirus mittlerweile angekommen. Wie ‚El Chiringuito TV‘ berichtet, gab es in der Basketball-Abteilung der Königlichen einen positiven Befund. Auch die Fußballer von Real haben die gemeinsame Trainingsanlage nun offenbar verlassen und befinden sich in Quarantäne.

11:32 Uhr: Erste Länderspiele abgesagt

Wie in Österreich wird auch in Belgien der Spielbetrieb in allen Klassen unterhalb der ersten Liga eingestellt, so der KBVB. Zuschauer sind in der Pro League fortan nicht mehr gestattet. Das anstehende Kurzturnier der Nationalmannschaft in Katar (Teilnehmer: Portugal, Belgien, Schweiz, Kroatien) wurde abgesagt.

11:09 Uhr: Aue fordert Spielabsage

Erzgebirge Aue plädiert für die Absage seines für Samstag (13:00 Uhr) geplanten Heimspiels gegen den SV Sandhausen. Hintergrund: Beim jüngsten Auswärtsspiel in Dresden waren zwei Fans anwesend, die mittlerweile positiv auf Covid-19 getestet wurden. „Eine Austragung des Spiels gegen Sandhausen aus unserer Sicht unverantwortlich“, sagt Aue-Geschäftsführer Michael Voigt.

11:01 Uhr: Österreicher machen Pause

Der österreichische Fußballverband setzt den „gesamten Spielbetrieb ab sofort bis auf weiteres aus. Betroffen davon sind alle Spiele mit Ausnahme jener der Fußball-Bundesliga der Männer sowie der Nationalteams“.

10:51 Uhr: Südamerikaner bitten um WM-Quali-Verschiebung

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat die FIFA in einem offiziellen Schreiben um die Verschiebung der WM-Qualifikation gebeten, da man Sorge trage, Legionäre aus Europa würden bei einer Einreise in Quarantäne gesteckt werden. Zwischen dem 26. und 31. März sollen Stand jetzt die ersten Partien absolviert werden.

9:44 Uhr: Ronaldo in Quarantäne

Cristiano Ronaldo muss sich aufgrund der Infizierung von Teamkollege Rugani in Quarantäne begeben. Wie Juventus Turin bestätigt, befindet sich der Superstar derzeit auf seiner Geburtsinsel Madeira und wird dort auch erstmal bleiben.

9:35 Uhr: Premier League wohl auch ohne Fans

Laut der ‚Times‘ werden auch die Premier League-Spiele demnächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Spielbetrieb solle jedoch aufgrund der immensen TV-Geldsummen aufrecht erhalten werden. Pikant: Fußball-Übertragungen in Pubs sollen der ‚Times‘ zufolge verboten werden, um Menschenansammlungen zu minimieren.

9:17 Uhr: Bundesliga im Free-TV

TV-Sender ‚Sky‘ reagiert auf den Ausschluss der Fans aus den Stadien und wird an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga im freiempfangbaren Fernsehen auf ‚Sky Sport News HD‘ sowie im Stream übertragen. Noble Geste.

9:04 Uhr: Klubs bitten um EM-Verschiebung

Dem italienischen Journalisten Nicoló Schira zufolge wollen einige Klubs aus Europas Top-Ligen die UEFA um eine Verschiebung der Europameisterschaft ins Jahr 2021 bitten, damit ausgesetzte Saisons im Sommer zu Ende gespielt werden können. Eine Telefonkonferenz stehe an.

9:00 Uhr: Inter stellt Spielbetrieb ein

Aufgrund eines positiven Testergebnisses bei Juve-Verteidiger Daniele Rugani hat Inter Mailand seinen (vorläufigen) Rückzug aus dem Spielbetrieb bekanntgegeben. Inter traf noch am vergangenen Sonntag auf Juve, Rugani saß dabei auf der Bank.