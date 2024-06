Dank Klose: Nürnberg schnappt sich Pick

Der 1. FC Nürnberg hat mit Florian Pick einen weiteren Neuzugang offiziell gemacht. Der 28-Jährige wechselt vom 1. FC Heidenheim zu den Nürnbergern. „Florian ist ein klassischer Flügelspieler mit einem hohen Tempo, einer guten Technik sowie einem starken rechten Fuß. Wir freuen uns, dass sich Picki für den 1. FC Nürnberg entschieden hat“, so FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe, der am heutigen Donnerstag auch schon Stürmer Stefanos Tzimas (18) an Land zog.

Pick ist vor allem im Mittelfeld auf der linken Außenbahn zu Hause und war einer der Wunschspieler von Miroslav Klose, der den FCN als Cheftrainer in die neue Saison führen wird. Nun freut sich Pick auf die neue Aufgabe: „Nach vier Jahren voller Erfolge beim 1. FC Heidenheim freue ich mich nun auf meine neue Herausforderung hier beim Club. Wir haben eine junge und hungrige Mannschaft, der ich mit meiner Erfahrung und meinen Qualitäten helfen und in der ich vorangehen will.“