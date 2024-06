Nürnberg schnappt sich Tzimas

Der 1. FC Nürnberg landet einen echten Coup und verpflichtet Talent Stefanos Tzimas. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wechselt der 18-Jährige leihweise für ein Jahr von der PAOK Saloniki zu den Franken. „Für mich wird es meine erste Erfahrung im Ausland sein und ich habe mich bewusst dazu entschlossen, zum 1. FC Nürnberg zu wechseln. Ich bin bereit und voller Vorfreude darauf, viel von Miroslav Klose zu lernen und zusammen mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen“, so Tzimas.

Tzimas zählt zu den größten Talenten im griechischen Fußball. In der vergangenen Saison traf der U21-Nationalspieler in 15 Einsätzen für Saloniki dreimal. Er soll Can Uzun ersetzen, der zu Eintracht Frankfurt wechselt. „Stefanos ist in seiner Altersklasse ein absoluter Top-Stürmer und wir sind stolz, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Er bringt alles mit, was ein echter Mittelstürmer braucht, er ist schnell, beidfüßig und abschlussstark. Jetzt liegt es an ihm, sich im Club-Trikot zu beweisen“, erklärt Sportdirektor Olaf Rebbe.