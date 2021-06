Wolfsburg: Interesse an McNulty wächst

Der Kreis der Interessenten an Anselmo García McNulty wird größer. Laut ‚Sky‘ haben nun auch der FC Sevilla und Olympique Marseille den Kapitän der U19 des VfL Wolfsburg im Blick. Der 18-jährige Innenverteidiger hatte zuvor bereits die Aufmerksamkeit von Eintracht Frankfurt auf sich gezogen.

McNulty ist irischer U17-Nationalspieler, geboren ist der Linksfuß jedoch in Sevilla. Ausgebildet wurde der Abwehrspieler bei Stadtrivale Betis, ehe er 2019 in die Nachwuchsabteilung der Wölfe wechselte. Ende Juni endet bereits das Vertragspapier des Teenagers. Beim VfL will McNulty nur verlängern, wenn ausreichend Aussicht auf Spielpraxis bei den Profis besteht.