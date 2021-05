Eintracht an Wolfsburg-Talent dran

Eintracht Frankfurt hat ein Abwehrtalent beim VfL Wolfsburg ausfindig gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen die Hessen Interesse an der Verpflichtung von Anselmo García McNulty. Der 18-jährige Innenverteidiger ist vertraglich nur noch bis Ende Juni an die Wölfe gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolfsburg will García McNulty aber halten und plant, den 1,87 Meter großen Linksfuß künftig in die Profimannschaft zu integrieren. In dieser Saison kam García McNulty für die A-Junioren und die Regionalliga-Auswahl zum Einsatz. Der im spanischen Sevilla geborene Ire lief in der Vergangenheit schon für die irische U17-Auswahl auf.