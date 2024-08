Schalke hat Frankreich-Dribbler im Visier

Schlägt Schalke 04 in dieser Transferphase noch einmal in Frankreich zu? Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Knappen ein Auge auf Ilyès Hamache geworfen. Der 21-Jährige spielt beim FC Valenciennes in der dritten französischen Liga. Der Flügelspieler ist ein echter Dribbler, spielfreudig und trickreich. Für die französische U20-Nationalmannschaft lief der Linksaußen einmal auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hamache stammt aus der Jugend des Klubs und gilt als Talent mit großem Verbesserungspotenzial. In der vergangenen Saison stand der Linksaußen in der zweiten französischen Liga 28 Mal auf dem Feld und erzielte dabei zwei Tore sowie eine Vorlage für den Klub, der allerdings als Tabellenletzter relativ chancenlos abstiegen ist. Schalke ist interessiert, prüft laut ‚Sky‘ aber auch noch zwei oder drei andere Optionen für die Flügelposition.