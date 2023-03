Torloser FC-Neuzugang: Selke erläutert Flaute

Davie Selke hat sich zur Torflaute des 1. FC Köln geäußert. Die ‚Bild‘ zitiert den Mittelstürmer: „Da nehme ich uns vorne in die Pflicht. Auch mich. Wir müssen es uns wieder erarbeiten, dass die Bälle vor unsere Füße fallen, nicht vor die der Gegner. Es ist gerade eine Phase, in der das nötige Quäntchen nicht auf unserer Seite ist.“

Der FC blieb zuletzt viermal in Folge torlos – so auch beim gestrigen 0:2 gegen den VfL Bochum. Selke war im Winter von Hertha BSC gekommen, traf bislang aber noch nicht für seinen neuen Klub. Am Freitag musste er wegen eines Cuts über dem Auge mal wieder verletzt ausgewechselt werden. „Hier werde ich mit allem ausgebremst und hab schon alles einmal durch“, so der 28-Jährige.

