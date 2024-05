Benfica-Präsident stellt sich hinter Schmidt

Rui Costa hat bestätigt, dass Roger Schmidt auch in der neuen Saison auf der Trainerbank von Benfica Lissabon sitzen wird. „Ich denke, dass die Umstände für Roger Schmidt stimmen, um Trainer von Benfica zu bleiben und das wird er auch“, so der Klubpräsident in einem Interview mit Vereinsmedien, „wir haben auch nie etwas anderes gehört und wenn ich denken würde, dass er nicht das Zeug dafür hätte, wäre meine Entscheidung anders ausgefallen.“ Schmidt war bei Benfica in der abgelaufenen Saison zeitweise in die Kritik geraten.

Costa weiter: „Es wäre einfach, aber auch populistischer gewesen, sich zu trennen, aber ich glaube an Stabilität. Er hat seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt und die Vorsaison kann kein Zufall sein. Dieses Jahr ist nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft habe, aber ich werde den Trainer nicht zum Sündenbock machen. Wir sind alle mitverantwortlich.“ Benfica beendete die Saison als Vizemeister. In seiner ersten Spielzeit wurde Schmidt mit den Lissabonern Meister.