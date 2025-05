Kommt Simic zum KSC?

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer hat der Karlsruher SC den kroatischen U21-Nationalspieler Roko Simic ins Visier genommen. Die Online-Tageszeitung ‚ka-news‘ berichtet, dass der 21-Jährige von Cardiff City ganz oben auf der Wunschliste der Badener steht.

Simic blickt auf eine sehr durchwachsene Saison beim walisischen Klub aus der englischen Championship zurück, deutete seine Neuner-Qualitäten aber in der Zeit bei RB Salzburg (2021 bis 2024) mehrfach an. Vertraglich ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß noch bis 2028 an Cardiff gebunden, sodass wohl nur eine Leihe im Bereich des Möglichen läge.