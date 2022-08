Arsenal verleiht Marí nach Italien

Pablo Marí wird in dieser Spielzeit erneut in Italien auflaufen. Wie der englische ‚Express‘-Journalist Ryan Taylor berichtet, haben sich der FC Arsenal und der AC Monza auf eine Leihe verständigt. Marí selbst soll dem Wechsel bereits zugestimmt haben. Sollte der Serie A-Aufsteiger die Klasse halten, greift automatisch eine Kaufpflicht.

Arsenal würde dann eine Ablöse von bis zu sieben Millionen Euro einstreichen. In London steht der 28-jährige spanische Innenverteidiger noch bis 2024 unter Vertrag, spielt in den Plänen von Mikel Arteta aber keine Rolle. In der vergangenen Rückrunde war er als Leihspieler für Udinese Calcio aktiv.