BVB: Reyna tendiert zu Verbleib

Giovanni Reyna schiebt den kursierenden Gerüchten über eine Trennung mit Borussia Dortmund einen Riegel vor. In einem Interview mit ‚ESPN‘ sagt der 20-jährige Offensivspieler: „Ich kann mir keinen besseren Klub vorstellen. Ich bin glücklich, dass ich meine Karriere bei einem Verein begonnen habe, der die Chance darauf hat, die Bundesliga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Für mich kommt ein Abschied von Dortmund nicht in Frage. Ich bin glücklich hier und könnte für immer hierbleiben.“

Reyna, der sich immer wieder mit Verletzungen rumschlagen muss, wurde zuletzt mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Auch der BVB, bei dem der US-Amerikaner noch bis 2025 unter Vertrag steht, war einem Verkauf Medienberichten zufolge nicht abgeneigt. Der 17-fache Nationalspieler will davon allerdings nichts wissen, sondern glaubt an eine weitere Zusammenarbeit mit den Schwarz-Gelben: „Edin Terzic und der Trainerstab ermutigen mich, meine Stärken zu nutzen und treiben mich an, mich zu verbessern.“

