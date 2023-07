Kaiserslautern holt neuen Stürmer

Richmond Tachie stürmt in Zukunft für den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel verpflichten den 24-jährigen Angreifer vom Ligakonkurrenten SC Paderborn. Zu den Modalitäten rund um Vertragslänge und Ablösesumme machen die Zweitligisten keine Angaben.

Der in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildete Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Saison in 19 Pflichtspieleinsätzen für Paderborn ein Tor. „Der 1. FC Kaiserslautern ist ein unglaublicher Klub mit richtig geilen Fans. Ich durfte schon zweimal auf dem Betze spielen und freue mich schon, ab sofort als Roter Teufel aufzulaufen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft weiterzuhelfen und eine erfolgreiche Saison zu spielen“, kommentiert Tachie seinen Wechsel auf den Betzenberg.

