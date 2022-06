Darmstadt verleiht Behrens nach Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat den gesuchten Torwart in der zweiten Liga gefunden. Wie der SV Darmstadt 98 offiziell bestätigt, wird Morten Behrens für eine Spielzeit in die Quadratestadt verliehen. Am Böllenfalltor steht der 25-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter