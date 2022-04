Italien: Chiellini kündigt Rücktritt an

Giorgio Chiellini wird seine Karriere in der italienischen Nationalmannschaft im Sommer beenden. Bei ‚DAZN‘ sagte der Kapitän der Squadra Azzurra: „Wenn ich fit bin, werde ich in Wembley, wo ich mit dem Gewinn der Europameisterschaft den Höhepunkt meine Karriere erlebte, gegen Argentinien (1. Juni, Anm. d. Red.) spielen und mich dann von der Nationalmannschaft verabschieden.“ Bislang lief Chiellini 116 Mal für Italien auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der 37-jährige Innenverteidiger seine Vereinslaufbahn fortsetzen wird, ließ er offen. Chiellini ist noch bis 2023 an Juventus Turin gebunden, sagte aber: „Lasst uns den wichtigen vierten Platz erreichen und das Pokalfinale spielen. Dann werde ich mit meiner Familie darüber sprechen, was zu tun ist. Ich werde 38, da ist es normal, am Ende einer Saison über verschiedene Dinge nachzudenken.“