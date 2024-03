Napoli plant Gespräche mit Kvaratskhelia

Das immer größer werdende Interesse anderer Klubs an Khvicha Kvaratskhelia (23) will die SSC Neapel mit einem neuen Vertrag kontern. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, will Klubchef Aurelio De Laurentiis nach der Saison mit Spielerberater Mamuka Dzhugelia über ein neues Arbeitspapier sprechen. Dabei soll neben der Vertragslaufzeit auch das Gehalt angepasst werden. Aktuell ist der 23-Jährige bis 2027 gebunden und streicht vergleichsweise überschaubare 1,5 Millionen Euro jährlich ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vater Badri Kvaratskhelia hatte erst am Wochenende signalisiert, dass Napolis Chancen nicht allzu schlecht stehen: „Er ist der Einzige, der entscheiden kann, ob er bei Napoli bleibt, aber ich denke, er wird weiterhin das Trikot von Napoli tragen. Auf jeden Fall werde ich seine Entscheidung respektieren.“ Neben Paris St. Germain, Manchester United, dem FC Arsenal, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wurde zuletzt auch der FC Bayern mit dem Offensivstar in Verbindung gebracht.