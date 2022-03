Deutschland - Niederlande: So könnt ihr das Länderspiel live sehen

Am Sonntag feierte die deutsche Nationalmannschaft einen ungefährdeten 2:0-Pflichtsieg gegen Israel. Kai Havertz und Timo Werner sorgten jeweils nach Standardsituation für die Tore. Hansi Flick gewann somit bislang alle acht Spiele als Nationaltrainer. Drei Tage danach steht nun ein Duell gegen ein ungleich größeres Kaliber an: In Amsterdam empfangen die formstarken Niederländer die DFB-Elf. Aktueller Trainer der gegnerischen Mannschaft ist der ehemalige Bayern-Trainer Louis van Gaal. Die Länderspielbilanz der beiden Erzrivalen ist relativ ausgeglichen: 16 Siegen Deutschlands stehen 12 Niederlagen und 16 Remis gegenüber.

Deutschland gegen Niederlande live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande findet am heutigen Mittwoch, den 29. März statt. Der Anstoß in der Johan Cruijf ArenA erfolgt planmäßig um 20:45 Uhr. ARD zeigt die Partie live im Free TV. Kommentator ist Tom Bartels. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel in der ARD-Mediathek streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.