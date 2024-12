FC Bayern: Schnelle Verkündung des Neuer-Deals?

Am gestrigen Sonntag bezeichnete Herbert Hainer seinen Torhüter Manuel Neuer als „Leitplanke“ des FC Bayern, nannte den 38-Jährigen in einem Atemzug mit Klublegenden wie Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Bastian Schweinsteiger. Dies tat der Präsident der Münchner wohl in dem Wissen, dass es zeitnah eine Verlängerung mit Neuer zu verkünden geben wird.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind in den Vertragsgesprächen zwischen Spieler und Klub nur noch Details zu klären. Laut dem Fachblatt könnte noch in diesem Jahr mit einer offiziellen Bestätigung des Deals zu rechnen sein. Neuer wäre dann bis 2026 an seinen Verein gebunden.

Bei anderen Spielern, deren Verträge beim FC Bayern auslaufen, sei derweil erst nächstes Jahr mit einer Entscheidung zu rechnen. Dies betrifft Akteure wie Joshua Kimmich, der wohl zukünftig die Kapitänsbinde von Neuer erben wird – falls er sich für einen Verbleib in München entscheidet.