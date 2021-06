„Dieser Teufel De Bruyne“ | Italien boomt

De Bruyne dreht auf

Belgien tat sich gestern in der ersten Hälfte schwer gegen leidenschaftliche Dänen. Als dann Kevin De Bruyne nach der Pause den Rasen betrat, änderte sich die Körperhaltung des Favoriten mit einem Schlag. „Dieser Teufel De Bruyne“, schreibt die ‚L'Équipe‘ anerkennend. Mit einem Tor und einem Assist war der 29-Jährige von Manchester City maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Belgier den Rückstand noch in ein 2:1 drehen konnten. Für den ‚Daily Express‘ schlicht und einfach „unglaublich gut“. Kann man zustimmen.

Koemans großes Team

Ronald Koeman darf weitermachen beim FC Barcelona und ist optimistisch, dass in der kommenden Saison wieder die ganz großen Titel drin sind. „Wir stellen eine große Mannschaft zusammen“, zitiert die ‚Sport‘ den Barça-Coach auf dem heutigen Titel. Dazu passt die Info der ‚Mundo Deportivo‘, dass man bei den Blaugrana zuversichtlich ist, die Vertragsverlängerung mit Lionel Messi noch in diesem Monat über die Bühne zu bringen. Und auch Memphis Depay sorgt bei der EM dafür, dass die Vorfreude der Barcelona-Fans auf die Ankunft des neuen Offensivspielers wächst. „Depay wird zu Barça kommen, da gibt es keinen Zweifel“, verspricht Koeman.

Italien boomt

Die Squadra Azzurra ist der neue Liebling der Italiener. „Du lässt uns träumen“, verfasst die ‚Gazzetta dello Sport‘ eine Art Liebesbotschaft an die Elf von Roberto Mancini, die mit zwei 3:0-Siegen in die EM gestartet ist. Die Fernsehanstalten freuen sich über so viele Zuschauer wie lange nicht. 15 Millionen sahen den Erfolg über die Schweiz zuletzt. Die ‚Tuttosport‘ erkennt einen „Boom von Italien“. Als nächstes soll Wales dran glauben.