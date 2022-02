Leipzig: Nkunku-Verbleib sicher?

Bei RB Leipzig ist man guter Dinge, dass Christopher Nkunku auch in der kommenden Saison das Trikot der Sachsen überstreifen wird. „Christopher Nkunku wird auch nächste Saison noch bei uns spielen“, sagte Oliver Mintzlaff am heutigen Sonntag in der Sendung Sky90. Der Leipzig-Boss schränkte im Anschluss allerdings ein: „Natürlich ist im Fußball nie etwas sicher. Aber so sind unsere Planungen.“

Gegenüber der ‚L‘Équipe‘ kündigte Nkunku erst gestern ganz offen Gespräche über seine Zukunft an. „Leipzig ist ein großer Verein. Es ist nicht mehr der Sprungbrettverein. Vor zwei Jahren standen wir im Halbfinale der Champions League“, stellte Nkunku klar. Nichtsdestotrotz werde er sich am Ende der Saison „mit dem Verein, meinem Agenten und meinen Verwandten zusammensetzen, um eine Entscheidung zu treffen.“