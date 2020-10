Cuisance über geplatzten Leeds-Transfer

Michaël Cuisance hat sich über seinen gescheiterten Wechsel zu Leeds United geäußert. „Bei der ärztlichen Untersuchung gab es kein Problem“, betonte der Neuzugang von Olympique Marseille auf einer Pressekonferenz. Zuvor hatten Medien berichtet, der Premier League-Aufsteiger habe wegen einer Verletzung von der geplanten 20-Millionen-Verpflichtung Abstand genommen.

In der Folge stellte bereits Bayern-Trainer Hansi Flick klar, dass die Münchner Mediziner keine Probleme ausfindig gemacht hätten. Cuisance legt nach: „Ich hatte eine (Untersuchung, Anm. d. Red.) in Marseille und sie lief sehr gut. Auf meiner Seite gab es kein Problem, was danach war, weiß ich nicht. Hier habe ich bestanden und ich bin gut in Form.“ OM hat den 21-jährigen Mittelfeldspieler für eine Saison ausgeliehen, die Kaufoption liegt angeblich bei 18 Millionen Euro.