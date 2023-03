Goretzka reagiert auf Nagelsmann-Aus

Leon Goretzka hat für seinen entlassenen Trainer Julian Nagelsmann warme Worte übrig. Via Instagram teilt der Mittelfeldspieler des FC Bayern mit: „Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit die jederzeit von Vertrauen, Spaß und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war.“

Goretzka in Richtung Nagelsmann: „Du bist ein großartiger Mensch und Trainer dem wir alle von Herzen nur das Allerbeste wünschen. Es liegt nun an uns deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für Alles.“ Künftig wird Thomas Tuchel den 28-Jährigen coachen, der in dieser Saison auf 29 Pflichtspieleinsätze zurückblickt.

