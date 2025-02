Modeste-Deal offiziell

Anthony Modeste heuert in Spanien an. Der Intercity CF vermeldet die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Mittelstürmers offiziell. Beim Tabellenschlusslicht der dritten Liga erhält der 36-Jährige dem Vernehmen nach einen Kontrakt bis zum Sommer inklusive Verlängerungsoption, sollte der Klassenerhalt doch noch erreicht werden.

In Alicante soll Modeste zum Top-Verdiener aufsteigen. Zuletzt stand der frühere französische U-Nationalspieler bis zum Sommer bei Al Ahly in Ägypten unter Vertrag. Darüber hinaus war er schon in Deutschland für die TSG Hoffenheim, den 1. FC Köln und Borussia Dortmund aktiv.