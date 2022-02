Leicester macht 15 Jugendspieler zu Profis

Premier League-Klub Leicester City stattet 15 Jugendspieler mit Profiverträgen aus. Wie der Verein mitteilt, handelt es sich dabei um Kasey McAteer (20), Sammy Braybrooke (17), Ben Nelson (17), Wanya Marcal-Madivadua (19), Tawanda Maswanhise (19), Ben Grist (17), Brad Young (19), Lewis Brunt (21), Bayli Spencer-Adams (20), Iestyn Hughes (19), Ronny Nelson (18), Ethan Fitzhugh (19), Zach Booth (17), Chris Popov (17) und Will Russ (19). Einige der jungen Talente hatten schon den einen oder anderen Einsatz in der ersten Mannschaft. Andere haben sich durch starke Entwicklungen in der Akademie des Klubs und Einsätze in diversen U-Nationalmannschaften hervorgetan.

Die Foxes blicken auf eine Reihe von Absolventen ihrer Jugendakademie zurück, die es zu Profis geschafft haben. Die nun 15 Neu-Profis sollen in den U-Mannschaften des Vereins die Möglichkeit bekommen, sich weiter zu entwickeln und in eine Zukunft als Profi zu starten.