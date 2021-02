Salzburg verleiht Coronel

Torhüter Carlos Miguel Coronel von RB Salzburg schließt sich auf Leihbasis bis Sommer 2021 den New York Red Bulls an. New York ist für den 24-jährigen Brasilianer bereits der vierte Club aus dem RB-Kosmos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Torwart absolvierte bis dato 67 Spiele für das Salzburger Farmteam Liefering. 2019 spielte der Brasilianer schon einmal in der Major League Soccer für Philadelphia Union. Für Salzburg machte Coronel in vier Jahren elf Spiele, darunter drei in der Champions League. In der Mozartstadt besitzt er noch einen Vertrag bis 2023.