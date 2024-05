Bayern-Schreck Joselu über Real-Verbleib

Mittelstürmer Joselu hat das Wort zu einem Verbleib bei Real Madrid ergriffen. „Wir werden uns am Ende der Saison entscheiden. Ich lebe hier meinen den Traum und bin bereit, alles für Real Madrid zu geben“, so der spanische Torjäger gegenüber der ‚Marca‘. Die Königlichen können den bisher ausgeliehenen Joselu in diesem Sommer per Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro Espanyol Barcelona abkaufen.

Eine Festverpflichtung gilt als wahrscheinlich. Nicht erst mit seinem späten Doppelpack im Champions League-Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern München bewies der 34-Jährige, dass er den Madrilenen mit wichtigen Toren helfen kann. Insgesamt kommt Joselu auf 16 Treffern in 46 Saisonspielen für Real.