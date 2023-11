Türkei-Juwel Yildiz: DFB meldete sich nicht

Der DFB hat offenbar verpasst, sich um Kenan Yildiz zu bemühen. „Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Türke. Deutschland ist nie auf mich zugekommen, hat mich nie kontaktiert“, so der 18-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Dabei wäre er wohl grundsätzlich offen dafür gewesen, für Deutschland zu spielen: „Ich hätte mich mit einer Anfrage auseinandergesetzt, aber es gab keinen Anruf vonseiten des DFB.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen ist Yildiz nun türkischer Nationalspieler. Beim jüngsten 3:2-Sieg über die deutsche Auswahl stand der Stürmer in der Startelf und erzielte ein Tor. Auf Vereinsebene ist das ehemalige Talent des FC Bayern seit 2022 für Juventus Turin aktiv, stand in der aktuellen Saison bereits fünfmal in der Serie A auf dem Platz.