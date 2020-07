Zukunftsplan: Isak positioniert sich

Alexander Isak will auch in der nächsten Saison für Real Sociedad San Sebastián spielen. „Ja, natürlich, das ist überhaupt keine Frage, wir haben uns für den Europapokal qualifiziert und noch ein Finale zu spielen“, zitiert die schwedische Journalistin Alexandra Jonson den 20-Jährigen. Die abgelaufene LaLiga-Saison beendeten die Basken auf Platz sieben, in der Copa del Rey trifft man im Endspiel auf Athletic Bilbao.

Isak war im Sommer 2019 von Borussia Dortmund zu Real Sociedad gewechselt. Dort blühte der elffache schwedische Nationalspieler auf. 16 Saisontore stehen zu Buche. Isak schwärmt: „Ich genieße es hier sehr und im Moment fühle ich nichts anderes als Erleichterung und Fröhlichkeit.“ Der BVB besitzt eine Rückkaufoption über 30 Millionen Euro.