„Es stimmt“: Mourinho & Co. wollen Drittliga-Profi

Seit einem Jahr spielt Jamil Siebert auf Leihbasis für Viktoria Köln in der dritten Liga. Und auch da scouten ausländische Erstligisten. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die AS Rom mit Starcoach José Mourinho und Nottingham Forest aus der Premier League den 20-Jährigen „am liebsten sofort verpflichten“.

Berater Alexis Portselis bestätigt: „Es stimmt, dass die beiden Klubs an Jamil interessiert sind. Sie haben sich bei uns gemeldet und sich über die vertragliche Situation erkundigt. Jamil genießt in England und Italien ein sehr hohes Ansehen, in der Vergangenheit gab es bereits Anfragen von Leicester City und dem AC Mailand.“

Siebert ist deutscher U20-Nationalspieler (sechs Einsätze). In der dritten Liga ist er Stammkraft in der Innenverteidigung. Vertraglich ist er noch bis 2025 an Fortuna Düsseldorf gebunden. Für einen Wechsel ins Ausland müsste also mit dem Zweitligisten eine Ablöse verhandelt werden.