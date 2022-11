Dreikampf um Jorginho

Dem FC Chelsea droht im nächsten Sommer der ablösefreie Verlust von Mittelfeldspieler Jorginho. Bislang macht der 30-Jährige keinerlei Anstalten, seinen Vertrag in London zu verlängern – zuschlagen will unter anderem der FC Barcelona.

Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, hat sich Manager Mateu Alemany jüngst mit Jorginhos Berater getroffen. Im Januar, wenn der italienische Nationalspieler bei einem anderen Verein unterschreiben dürfte, plane Barça, ein Angebot für die neue Saison vorzulegen.

Berater dementiert

Da allerdings auch der AC Mailand kräftig mitmischt und im Sommer die Auflagen für das Financial Fairplay in La Liga verschärft werden sollen, könnten die Katalanen womöglich auch schon auf dem Winter-Transfermarkt in die Offensive gehen, spekuliert die ‚Sport‘. Dann wäre eine Ablöse fällig.

Jorginhos Berater Joao Santos nimmt den Gerüchten derweil den Wind aus den Segeln, betont gegenüber ‚Relevo‘, er habe mit niemandem außer Chelsea gesprochen: „Unsere Priorität ist eine Vertragsverlängerung.“ Barça und Milan wollen Jorginho umstimmen.