FC Bayern: Zirkzee-Entscheidung steht aus

Es war nicht die Spielzeit des Joshua Zirkzee (19). Das Stürmertalent des FC Bayern kam erst nicht in Gänge, musste sich Kritik an seiner Arbeitseinstellung gefallen lassen. Dann setzte ihn Corona außer Gefecht, schließlich noch er sich selbst mit einer Rotsperre – schon war die Hinrunde gelaufen.

Bei Leihklub Parma Calcio sollte ab Januar alles besser werden. Von wegen: zäher Start, Hexenschuss, Innenbandverletzung. Mit nur vier Einsätzen Serie A-Einsätzen im Gepäck kehrt Zirkzee nun nach München zurück. Wie es mit ihm weitergeht, will Bayern laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano erst nach seiner Ankunft entscheiden.

Zumindest aber scheint das Interesse am 19-jährigen Niederländer noch nicht gänzlich abgeklungen zu sein. Dem italienischen Brancheninsider zufolge ist der bereits im Januar liebäugelnde FC Everton am Ball geblieben und könnte einen Transfer nachholen. Womöglich ist es also die Premier League, in der Zirkzee ab Sommer den nächsten Karriereschritt unternimmt.