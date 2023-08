Im zweiten Anlauf: BVB verleiht Coulibaly

Soumaïla Coulibaly (19) steht bei Borussia Dortmund unmittelbar vor dem Sprung. Wie ‚Sport1‘ und die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, geht es für den Innenverteidiger leihweise zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio wurde mit dem BVB eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro plus Boni vereinbart. In den kommenden Stunden soll der Deal eingetütet werden.

Lese-Tipp

BVB vor Pokalspiel: Terzic gibt Personal-Update

Für Coulibaly, vor zwei Jahren ablösefrei von Paris St. Germain gekommen, ist es in diesem Sommer schon der zweite Anlauf, einen neuen Verein zu finden. Nach bestandenem Medizincheck beim FC Burnley scheiterte der Wechsel nach England noch wegen kurzfristiger Unstimmigkeiten bei der Kaufpflicht.