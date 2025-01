Klare Tendenz: Bischof-Entscheidung terminiert?

Er hat die Qual der Wahl: Tom Bischof avancierte in der laufenden Saison bei der TSG Hoffenheim zum Stammspieler und spielte sich in den Fokus der Ligakonkurrenz. Unter anderem macht seine Vertragssituation den zentralen Mittelfeldspieler so begehrt.

Denn der 19-jährige Shootingstar ist nur noch bis zum Sommer an die TSG gebunden und ließ ein Angebot zur Verlängerung bislang unbeantwortet. Es läuft wohl auf einen Zweikampf um Bischof hinaus: Neben dem FC Bayern soll auch Eintracht Frankfurt bereits mit einer konkreten Offerte an den deutschen U20-Nationalspieler herangetreten sein.

Für welchen Klub sich Bischof entscheidet, ist bislang offen. Ein Entschluss des technisch versierten Linksfußes ist allerdings zeitnah zu erwarten. Der ‚kicker‘ suggeriert, dass sich Bischof aller Voraussicht nach im Januar auf einen Verein festlegen wird.

Fakt ist: Für die Kraichgauer dürfte Bischof angesichts der namhaften Interessenten nicht zu halten sein. Während er in Frankfurt zumindest mittelfristig häufiger zum Einsatz kommen dürfte, locken die Münchner mit der Aussicht auf regelmäßige Titelchancen. Denkbar scheint sogar, dass Bischof schon im Winter seine Zelte in Sinsheim abbricht.

Update (10:19 Uhr): Inzwischen geht der ‚kicker‘ davon aus, dass Bischof zum deutschen Rekordmeister tendiert. Zumindest sollen Insider suggerieren, dass der begehrte Youngster an der Säbener Straße aufschlägt. Dort soll er den Kaderplatz von Leon Goretzka (29) einnehmen.