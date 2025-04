Die Bayern kamen von Beginn an gut ins Spiel und hatten durch Michael Olise (7.), Harry Kane (14.) und Raphaël Guerreiro (20.) aussichtsreiche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Bei den Gästen war nur Hakan Calhanoglu gefährlich, zwei seiner Fernschüsse (12. + 21.) wurden aber von Abwehrspielern der Bayern mit dem Körper geblockt. Insgesamt dominierten die Münchner die Partie, Inter präsentierte sich überraschend schwach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die dickste Chance ließ Kane nach 25 Minuten liegen. Olise dribbelte die gesamte Hintermannschaft der Italiener aus und legte dem Engländer den Ball auf, doch der Torjäger scheiterte aus wenigen Metern am Pfosten. Wenig später hatte Carlos Augusto dann das Tor für Inter auf dem Fuß. Sein Schuss aus spitzem Winkel (31.) landete aber am Außennetz. Den Torreigen eröffnete dann Lautaro Martínez (38.), obwohl die Bayern längst hätten in Führung gehen müssen.

Chancenwucher rächt sich

Die Nerazzurri kamen etwas besser aus der Kabine und man merkte den Bayern an, dass der Schock des Inter-Treffers noch allgegenwärtig war. Die ersten richtigen Chance im zweiten Durchgang hatten die Hausherren deshalb erst durch Josip Stanisic (62.), der per Kopf scheiterte und Guerreiro (65.), der aus 17 Metern über das Tor von Yann Sommer schoss. Inter war im Verlauf des Spiels weitestgehend darauf bedacht, das Ergebnis zu halten und zu verteidigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vincent Kompany brachte erst spät mit Serge Gnabry, Sacha Boey und Thomas Müller frischen Wind ins Spiel. Die drei Neuen durften ab der 73. Minute mitwirken, um den Knoten in der Offensive zu lösen. Ausgerechnet Müller – der die Schlagzeilen schon seit vielen Tagen beherrscht – traf dann zum verdienten Ausgleich (85.). Den Jubelsturm unterbrach dann aber Davide Frattesi (88.), der Inter wieder in Führung brachte.

Torfolge

0:1 Martínez (38.): Inter spielt den Ball schnell und präzise auf die Außenbahn. Dort kommt das Leder zu Carlos Augusto, der eine scharfe Flanke hinter die Kette spielt. Thuram legt im Strafraum mit der Hacke perfekt auf den einlaufenden Martínez ab. Der Argentinier nimmt die Kugel aus vollem Lauf mit dem Außenrist und netzt ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:1 Müller (85.): Laimer bekommt eine zu lang gespielte Flanke noch im Strafraum der Gäste. Er reagiert schnell und spielt den Ball wieder in die gefährliche Zone. Dort zeigt einer seinen angeborenen Torinstinkt: Thomas Müller. Die Bayern-Ikone trifft aus kurzer Distanz und das Stadion steht Kopf.

1:2 Frattesi (88.): Boey zeigt Defensivschwächen und begünstigt einen Konter, Augusto flankt stramm von der linken Seite herein. Dort steht der eingewechselte Frattesi goldrichtig. Der Italiener dreht die Partie wieder zugunsten von Inter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten des FC Bayern

Eingewechselt:

73‘ Thomas Müller (-) für Raphaël Guerreiro

73‘ Serge Gnabry (-) für Leroy Sané

73‘ Sacha Boey (-) für Minjae Kim