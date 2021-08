Schalke: Harit verabschiedet sich

Amine Harit (24) hat seinen Abschied vom FC Schalke angekündigt. Via Social Media teilt der Offensivspieler mit: „So habe ich mir den Abschied nicht vorgestellt. Aber unsere Geschichte geht nun zuende. Ich kam für die meisten von euch als ein junger Fremder hierher. Aber ihr habt mich vom ersten Tag an mit offenen Armen aufgenommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Harit steht vor einem Wechsel nach Frankreich, ohne Kaufoption soll der Großverdiener an Olympique Marseille verliehen werden. Harit, vor vier Jahren für acht Millionen Euro vom FC Nantes gekommen, erklärt: „Ich habe in diesem Trikot viel gelacht und ich habe in diesem Trikot geweint. Durch die Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam erlebt haben, wurde unsere Beziehung bedingungslos. […] Der junge Fremde ist jetzt Vater von zwei Kindern, die ich mit den Werten erzogen habe, die ich auf Schalke gelernt habe.“