Enttäuschter Salah deutet Liverpool-Abschied an

367 Spiele, 223 Tore, 99 Vorlagen: Die Bilanz von Mohamed Salah beim FC Liverpool ist nahezu unantastbar. Die Fans der Reds sehen den 32-Jährigen als einen der besten Premier League-Spieler aller Zeiten. Salah steht sinnbildlich für die Erfolge des Vereins in den vergangenen Jahren, sowohl die Champions League als auch die Premier League konnte Salah mit Liverpool gewinnen.

Auch in dieser Spielzeit macht der Flügelspieler munter weiter. Nach wettbewerbsübergreifend 18 Partien stehen bereits 22 Torbeteiligungen zu Buche. Dennoch bleibt seine Zukunft ungeklärt. Der Torjäger lässt nun aufhorchen.

Im Interview mit ‚NBC Sports Soccer‘ im Anschluss an den 3:2-Sieg gegen den FC Southampton am gestrigen Sonntag deutete Salah seinen Abschied zum Ende der Saison an. Der Klub habe ihm noch kein Angebot über eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags gemacht: „Wir sind schon fast im Dezember und ich habe immer noch kein Angebot für eine Verlängerung erhalten. Ich bin also einem Abschied näher als einem Verbleib.“

Tiefe Verbundenheit mit dem Verein

Diese Aussagen dürften Liverpool-Fans ins Mark treffen. Zumal Salah betont, dass der Verein einzigartig ist: „Es gibt keinen Klub wie diesen, aber es liegt nicht in meiner Hand.“ Zudem sei er enttäuscht, dass Liverpool noch nicht auf ihn zugekommen ist. An der Anfield Road droht das Thema Salah zum Politikum zu werden. Der Ball liegt vorerst wieder beim Verein.