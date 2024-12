Wolverhampton: Cunha vor dem Abflug?

Die Wolverhampton Wanderers hoffen auf einen Verbleib von Schlüsselspieler Matheus Cunha. „Ich hoffe, dass er noch lange bei uns bleibt, aber ich verstehe, dass ein so besonderer Spieler in seiner Karriere sicher viele Möglichkeiten haben wird“, wird Trainer Vítor Pereira von ‚Sky Sports‘ zitiert. Zuletzt wurde der 25-Jährige von englischen Medien mit einem Winterwechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Cunha steht noch bis 2027 in Wolverhampton unter Vertrag, ist mit der aktuellen Situation rund um den englischen Traditionsverein aber nicht zufrieden. Nach 18 Spielen belegen die Wolves Tabellenplatz 17 und haben nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Zu wenig für den elffachen brasilianischen Nationalspieler, der in der laufenden Saison mit 14 Torbeteiligungen (zehn Tore, vier Vorlagen) zu glänzen weiß.