Bayern: Fortgeschrittene Gespräche mit Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting könnte beim FC Bayern der neue Backup von Robert Lewandowski werden. Laut dem in der Regel gut informierten ‚Téléfoot‘ befinden sich die Münchner in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 31-Jährigen.

Eine Ablöse würde für Choupo-Moting nicht fällig, da sein Vertrag bei Paris St. Germain zum Saisonende ausgelaufen war. Gespräche über eine Verlängerung führten nicht zur erwünschten Einigung.

Schlägt nun der FC Bayern zu? An der Säbener Straße würde Choupo-Moting wohl eine ähnliche Rolle einnehmen wie bei PSG und als Backup für die Stars der Offensive fungieren. In Paris erledigte er diese Aufgabe ordentlich mit neun Toren und drei Vorlagen in 51 Einsätzen.