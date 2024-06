Olise im Anmarsch: Gnabry äußert sich zu seiner Zukunft

Der FC Bayern schraubt weiter am Kader für die kommende Saison. Besonders in der Offensive soll es zu einigen Transfers kommen. Dieser Umbau könnte vor allem einen treffen: Serge Gnabry. Der 28-jährige Flügelspieler gilt seit einiger Zeit als Verkaufskandidat und bekommt nun weitere Konkurrenz.

Das australische Talent Nestory Irankunda (18) darf sich in der Saisonvorbereitung bei den Profis beweisen. Der bereits im Februar verpflichtete Bryan Zaragoza (22) möchte sich in seiner ersten vollen Saison endlich durchsetzen. Dazu arbeitet der Rekordmeister weiter an der Verpflichtung von Xavi Simons (21). Der Niederländer soll per Leihe mit Kaufpflicht an die Isar gelotst werden. Noch hakt der Transfer, RB Leipzig hat den Spielmacher noch nicht aufgegeben.

Ein weiterer Konkurrent für Gnabry wird Michael Olise sein. Wie Fabrizio Romano berichtet, stehen die Münchner kurz vor der Verpflichtung des 22-jährigen Außenstürmers. Die Bayern haben demzufolge dessen Klub Crystal Palace bereits darüber informiert, dass sie die Ausstiegsklausel für Olise aktivieren werden. Diese bewegt sich verschiedenen Medienberichten zufolge zwischen 51 und 70 Millionen Euro. Der Franzose soll beim FCB einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Olise dürfte bei dieser Ablösesumme in der Startelf gesetzt sein. Für Gnabry würde es in der kommenden Spielzeit schwer, an Einsatzminuten zu kommen. Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Bayern läuft noch bis 2026. Vom Bezahlsender ‚Sky‘ darauf angesprochen, ob er seine weitere Zukunft noch beim Rekordmeister sieht, antwortet er mit einem deutlichen: „Ja, auf jeden Fall.“

Karten werden neu gemischt

An Spekulationen zu möglicherweise geringeren Einsatzzeiten wolle er sich nicht beteiligen: „Wir freuen uns auf die neue Saison. Wir haben jetzt alle die letzte Saison hinter uns gelassen. Die letzte Saison war nicht gut für uns und für mich persönlich, mit all den Verletzungen. Deshalb wollen wir alle wieder angreifen. Die Karten werden neu gemischt und wir werden in der nächsten Saison unser Bestes geben.“

Trotzdem dürfte es für den verletzungsanfälligen Gnabry in der kommenden Saison beim FC Bayern schwer werden. Für den Rechtsfuß droht das Jahr 2024 nach der verpassten Heim-EM und der titellosen Bayern-Saison mit den neuen Konkurrenten zu einer echten Karriere-Prüfung zu werden.