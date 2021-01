Bericht: Ödegaard vor Premier League-Wechsel

Martin Ödegaard könnte in der Rückrunde erstmals in der Premier League auflaufen. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge ist der norwegische Zehner „nur einen Schritt davon entfernt“, von Real Madrid an den FC Arsenal ausgeliehen zu werden.

Ödegaard soll um die Freigabe gebeten haben, da ihm Trainer Zinedine Zidane noch immer keine umfassende Spielzeit einräumen will. Nur fünf magere Spielminuten lang kam der 22-Jährige seit seiner Muskelverletzung Mitte Dezember zum Einsatz. Arsenal-Coach Mikel Arteta soll dagegen von Ödegaards Fähigkeiten überzeugt sein und ihn als Nachfolger von Mesut Özil bevorzugen.

