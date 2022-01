Bayer holt Azmoun sofort

Sardar Azmoun wird schon in der Rückrunde für Bayer Leverkusen auflaufen. Wie Zenit St. Petersburg bestätigt, wechselt der Iraner direkt an den Rhein. In Leverkusen hat der 27-jährige Stürmer bereits einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der Gültigkeitsbeginn wird nun nach vorne verlegt.

„Wir sind froh über die konstruktive Einigung mit Zenit und dass wir nun frühzeitig auf Sardars Qualitäten setzen können. Er wird unser Offensivspiel bereichern und unseren sehr guten Kader noch einmal deutlich aufwerten“, erklärt Bayers Sportdirektor Simon Rolfes.

Azmoun war vor drei Jahren von Rubin Kazan in die Zarenstadt gewechselt. Seitdem sammelte er in 104 Pflichtspielen starke 85 Scorerpunkte. Im kommenden Sommer wäre der Vertrag in St. Petersburg ausgelaufen. Für den vorgezogenen Transfer berappt Bayer geschätzte fünf Millionen Euro.

Azmoun-Nachfolger bei den Russen wird Yuri Alberto von Internacional Porto Alegre. Der brasilianische Mittelstürmer hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und kostet dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro.